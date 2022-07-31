РФ здійснила теракт у Оленівці, щоб приховати свої злочини – військовий експерт

Липень, 30 в 22:06

Військовий експерт Валерій Рябих висловив думку, що окупанти боялися розкриття своїх злочинів і тому вбили полонених українських військових, яких утримували у колонії у Оленівці.

– Найімовірніше, що ці злочини були зроблені для того, щоб приховати якісь кричущі факти. Насамперед, звичайно, те, що підтверджується тими, хто перебував у цій колонії раніше, знає порядки, які там є, яке поводження з полоненими, – сказав Рябих в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що дуже ймовірно, що цей теракт був скоєний для того, щоб приховати сліди тортур і навіть убивств наших полонених.

Експерт нагадав, що те, що захисники Маріуполя здалися в полон, виконувалося за наказом верховного головнокомандувача та із залученням міжнародних організацій, які давали гарантії збереження життів та здоров’я українських військовополонених.

Зараз дивляться

– Найімовірніше, у зв’язку з тим, що окупанти боялися розкриття злочинів, які відбувалися під час утримання українських військовополонених, і був підготовлений та здійснений цей теракт, – сказав він.

Фото: Скріншот відео Reuters