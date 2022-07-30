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Факти / Україна

Росія анонсувала теракт в Оленівці ще в червні, щоб забезпечити собі алібі – РНБО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія анонсувала теракт в Оленівці ще в червні, щоб забезпечити собі алібі – РНБО
Фото: Pixabay

Росія анонсувала теракт в Оленівці Донецької області в червні для того, щоб забезпечити собі “інформаційне алібі”.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, що перші повідомлення про те, що українські військові начебто планують обстріляти табір військовополонених, з’явилися у росЗМІ ще 5 червня.

У такий спосіб Росія намагається зняти з себе відповідальність та звинуватити у скоєнні злочину Україну.

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– Після фактичного скоєння злочину Міноборони РФ масштабувало дезінформаційну кампанію та знову намагається перекласти відповідальність за всі скоєні Кремлем військові злочини на Україну, заявляючи при цьому, що “всю відповідальність за криваву бійню проти українців несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон”, – зазначають в ЦПД.

російська пропаганда

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Серед полонених були бійці полку Азов.

В Офісі генпрокурора повідомляли про загибель близько 40 та поранення 130 військових. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих. Точних даних поки що немає.

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