Україна зможе відвоювати всі захоплені Росією території – екс-глава ЦРУ

Липень, 30 в 14:01

Україна зможе повернути всі території, які були незаконно захоплені Росією.

Про це заявив екс-директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус.

– Насправді, здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі… гадаю, українські сили зможуть зупинити подальше просування Росії і почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого, – сказав Петреус.

Екс-глава ЦРУ наголосив на тому, що перемога Росії, яка є малоймовірною, матиме катастрофічні наслідки для Європи та країн НАТО.

Зараз дивляться

– Російський військовий успіх в Україні – який я вважаю дуже малоймовірним – був би катастрофічним для європейської безпеки. Чесно кажучи, вважаю, що лідери НАТО і західних країн, які не входять до неї, визнали це і роблять необхідні кроки, щоб Росія не змогла досягти успіху, – сказав генерал.

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