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Факти / Україна

В Енергодарі вночі в повітря злетіла ворожа техніка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В Енергодарі вночі в повітря злетіла ворожа техніка

У ніч проти 30 липня в Енергодарі Запорізької області після кількох вибухів здійнялась пожежа.

За словами міського голови Енергодара Дмитра Орлова, потужні звуки пролунали просто перед готелем Запорізької АЕС.

– Ніч проти 30 липня в Енергодарі було дуже гарячою в буквальному сенсі цього слова. Пожежу, що спалахнула після вибухів, гасили із залученням спеціальної рятувальної техніки, – зазначив Дмитро Орлов.

Нині відомо, що в повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка загороджувала під’їзд до готелю.

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За наявною інформацією, серед цивільних жителів постраждалих немає.

Однак у довколишніх будинках вибило вікна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов

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