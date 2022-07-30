В Енергодарі вночі в повітря злетіла ворожа техніка
У ніч проти 30 липня в Енергодарі Запорізької області після кількох вибухів здійнялась пожежа.
За словами міського голови Енергодара Дмитра Орлова, потужні звуки пролунали просто перед готелем Запорізької АЕС.
– Ніч проти 30 липня в Енергодарі було дуже гарячою в буквальному сенсі цього слова. Пожежу, що спалахнула після вибухів, гасили із залученням спеціальної рятувальної техніки, – зазначив Дмитро Орлов.
Нині відомо, що в повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка загороджувала під’їзд до готелю.
За наявною інформацією, серед цивільних жителів постраждалих немає.
Однак у довколишніх будинках вибило вікна.
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Джерело: Дмитро Орлов
Фото: Дмитро Орлов