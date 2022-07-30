В Україні найближчим часом запустять капеланську службу ЗСУ – Маляр

Липень, 30 в 19:17

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що найближчим часом на виконання норм нового закону на передовій запрацює капеланська служба ЗСУ.

– Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесіональністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить, – говорить Маляр.

Основною спільною задачею служби буде задоволення духовних потреб наших військових та підтримка їх морального духу.

– Тому про це ми спілкувались найбільше. Адже широкомасштабна війна поставила наших захисників і захисниць перед новими дуже складними викликами, а отже моральна та духовна підтримка потрібні як ніколи, – каже Маляр.

Джерело: Ганна Маляр

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Фото: Ганна Маляр