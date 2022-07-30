Липень, 30 в 17:45

Польща готова передати вісім самохідних гаубиць AHS Krab Україні, які були прописані у червневому контракті.

Як повідомляє Polskie Radio, наразі артилерійські установки проходять останні формальні процедури перед транспортування на українські території.

Контракт між Україною та Польщею, який був підписаний на початку червня, передбачає поставку понад 50 САУ Krab.

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Виробництвом гаубиць для України займається машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola, яка виробляє широкий спектр продукції як цивільного, так і військового призначення.

Зазначені артилерійські установки не передаються Україні в рамках підтримки з Польщі, а транспортуються в рамках реалізації міжурядової угоди, яку Варшава та Київ підписали у червні.

Попередні 18 гаубиць Krab були передані в Україну ще у травні, та надавались з резервів Збройних сил Польщі.

Крім того, видання пише, що у Польщі наразі завершується чергове навчання українських солдатів, які будуть працювати з САУ Krab.

Нагадаємо, ще у червні керівник Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик сказав, що “кожен знищений в Україні російський танк – це теоретично менше на один російський танк, що може становити загрозу Польщі”.

Джерело: Polskie Radio