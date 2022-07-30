Липень, 30 в 0:15

Кожен окупант, який знущався та катував українців, має знати, що відплата прийде за ним. І від цього їх не врятує ані географія, ані час, ані кордони.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 29 липня.

Він нагадав, що протягом дня був в Одеській області, де зустрічався з українськими бійцями з Сил спеціальних операцій.

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– Я подякував їм за службу, нагородив найкращих і наголосив на тому, що головне їхнє завдання – щоб у ворога не було жодної спокійної хвилини на цій землі. Земля має горіти під ногами. Кожен окупант, який знущається з українців, який катує, вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх нібито не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь сховаються, хай знають – вони відповідатимуть у будь-якому разі, – заявив він.

Президент наголосив, що в сучасному світі географія, час, кордони та стіни не зупинять справедливої відплати.

Він розповів, що заслухав 29 липня доповіді про удар окупантів на Оленівці Донецької області, в результаті якого загинуло понад 50 людей.

Зеленський також закликав після ударів по Оленівці світ дати юридичне визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Окремо президент проінформував про деталі української протидії російської політики терору голодом.

– Сьогодні в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Це важливо. Важливо не тільки з погляду економічної міцності нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти в цій війні. Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що чим більше українського зерна буде на світовому ринку, тим стабільнішою буде ситуація в наших партнерів, а отже – ефективнішою буде й наша спільна протидія Росії.

– Не хочу зараз нічого прогнозувати – подивимося, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту. ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу. Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, роблять Збройні Сили України, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що російський терор спрямований передусім на те, щоб зламати внутрішню силу України.

– Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля боротися мають бути сильними до самої нашої перемоги. Хоч би що робили окупанти, хоч би як вони намагалися зламати наш дух, ми повинні триматися, бути мобілізованими й повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що якщо хтось з українців відчуває, що не витримує того зла, яке бачить, то слід подумати над тим, як можна особисто вам допомогти обороні України.