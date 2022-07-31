Їдьте, ми допоможемо: Зеленський закликав жителів Донеччини евакуйовуватись
Мешканцям Донецької області необхідно терміново евакуюватись в інші міста України, а всі умови для цього вже організовані.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 липня.
За його словами, багато українців досі залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв.
– Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені, – сказав він.
Президент наголосив, що чим раніше це буде зроблено, тим більше людей виїде з Донецької області, і тим менше людей російська армія встигне вбити.
– Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це, – наголосив президент.
Володимир Зеленський нагадав, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області вже є і все в рамках цього рішення вже організовується.
– Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо, – сказав він.
Президент нагадав, що Україна береже своїх людей, чим суттєво відрізняється від РФ.
– Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя, – сказав він.
Володимир Зеленський резюмував, що сьогодні основним завданням кожного українця і кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.