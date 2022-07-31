Липень, 30 в 23:07

Мешканцям Донецької області необхідно терміново евакуюватись в інші міста України, а всі умови для цього вже організовані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 липня.

За його словами, багато українців досі залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв.

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– Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені, – сказав він.

Президент наголосив, що чим раніше це буде зроблено, тим більше людей виїде з Донецької області, і тим менше людей російська армія встигне вбити.

– Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це, – наголосив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області вже є і все в рамках цього рішення вже організовується.

– Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо, – сказав він.

Президент нагадав, що Україна береже своїх людей, чим суттєво відрізняється від РФ.

– Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя, – сказав він.

Володимир Зеленський резюмував, що сьогодні основним завданням кожного українця і кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.