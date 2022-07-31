Окупанти виводять особовий склад із Верхнього Токмака та Чернігівки на Запоріжчині
Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що після ударів ЗСУ у ніч на 29 липня окупанти виводять особовий склад із Верхнього Токмака та Чернігівки у Запорізькій області.
Про це йдеться у заяві, опублікованій ГУР 31 липня.
Як уточнюється, близько 40 поранених окупантів доправили до шпиталю міста Пологи.
– З Чернігівки підрозділи виведено практично у повному складі. Нині поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом із технікою розподілені по містах Токмак та Бердянськ, – повідомляє розвідка.
За даними ГУР, при виході із населених пунктів рашисти намагаються створити враження, ніби відбувається планова ротація.
– Насправді ж окупанти мають намір повністю покинути селище та розпочали мінування під’їзних доріг, – заявляють розвідники.