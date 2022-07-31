Липень, 31 в 14:41

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що після ударів ЗСУ у ніч на 29 липня окупанти виводять особовий склад із Верхнього Токмака та Чернігівки у Запорізькій області.

Про це йдеться у заяві, опублікованій ГУР 31 липня.

Як уточнюється, близько 40 поранених окупантів доправили до шпиталю міста Пологи.

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– З Чернігівки підрозділи виведено практично у повному складі. Нині поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом із технікою розподілені по містах Токмак та Бердянськ, – повідомляє розвідка.

За даними ГУР, при виході із населених пунктів рашисти намагаються створити враження, ніби відбувається планова ротація.