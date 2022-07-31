Путін вдруге після окупації Криму оновив Морську доктрину РФ: що змінилося

Липень, 31 в 17:02

Президент Росії Володимир Путін вперше за сім років оновив Морську доктрину РФ. Минулого разу він вносив зміни до цього документа після окупації Кримського півострова, а тепер – ключові поправки стосуються мобілізаційної підготовки в умовах війни, розв’язаної Кремлем проти України.

Як уточнюють росЗМІ, під час виступу на параді на честь Дня ВМФ Росії у Кронштадті Володимир Путін заявив, що у новій редакції Морської доктрини “позначено кордони Росії”, зокрема – на Чорному морі.

За його словами, документ закріпив готовність кинути “усі засоби, щоб забезпечувати їхню безпеку”.

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Серед нових положень Морської доктрини – мобілізаційна підготовка в рамках війни проти України, санкцій, запроваджених країнами ЄС та США за цю війну, а також “гібридної тотальної війни колективного Заходу проти Росії” – розмите пропагандистське пояснення, яким Кремль намагається виправдати розв’язану ним агресію у суверенній сусідній країні.

Також Росія оголосила новою доктриною, що хоче “зміцнювати військову інфраструктуру” у тимчасово окупованому нею Криму через посилення Чорноморського флоту.

У документі зазначено, що до складу Збройних сил Росії мають намір вводити цивільні кораблі у воєнний час.

Агресори окремо підкреслили у доктрині, що можуть “застосувати військову силу для реалізації своїх інтересів у Світовому океані, якщо дипломатичні можливості будуть вичерпані”, що є зайвим уточненням, оскільки росіяни і так активно використовують свої морські сили для терору проти сусідніх країн.

Морську доктрину доповнено пунктом про розширення взаємодії та співробітництва з іншими країнами – серед них Індія, Ірак, Іран та Саудівська Аравія.

Російські ЗМІ зазначають, що Путін на своєму виступі пригрозив, що ЗС РФ отримають найближчими місяцями гіперзвукові ракетні комплекси Циркон, які хочуть поставити, наприклад, на фрегат Адмірал Горшков.