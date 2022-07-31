Липень, 31 в 1:11

Російські війська намагаються створити провокацію в окупованому Донецьку, закидуючи вулиці центру міста протипіхотними мінами ПФМ-1 “Лепесток”.

Одне з таких відео з провокацією РФ оприлюднив російський пропагандист ввечері 30 липня, його показав Telegram-канал “Збройні сили України. Війна з окупантами”.

На відео пропагандист показує, що посеред вулиці у центрі Донецька розкидані міни ПФМ-1, на яких, як каже пропагандист, далі по вулиці підірвалось колесо автомобіля (на відео дійсно можна побачити авто, яке стоїть в незвичайній позі поперек дороги).

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Звичайно ж, російський пропагандист звинуватив у закидуванні мінами вулиць Збройні сили України.

На відео можна побачити Університетську вулицю, яка знаходиться в центрі Донецька.

Міни ПФМ-1 “Лепесток” є радянською копією американської міни BLU-43/В Dragontooth. Вибух міни наносить людині поранення стопи ніг в момент натискання ногою на датчик цілі, яким є вся площа напівм’якого поліетиленового контейнера, наповненого рідкою вибуховою речовиною.

Під час підриву на міні людина дістає значні поранення ніг, смерть можлива внаслідок великої крововтрати за умови несвоєчасної медичної допомоги. Як зазначає АрміяInform, кількість загиблих від спрацювання такої міни становить не більше ніж 5%.

Це не вперше, коли російські війська влаштовують провокації в окупованому Донецьку чи Луганську. Так, 14 липня очевидці та місцеві Telegram-канали з Донецька повідомили, що у центрі міста пролунали вибухи.

Як уточнюють, під обстріл потрапив автовокзал Центр. Підконтрольна Росії маріонеткова “влада” заявила, що в результаті є вбиті та поранені, але жодного офіційного підтвердження чи спростування окупанти не надали.