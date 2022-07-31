Липень, 31 в 13:52

У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі починають розуміти реальність перенесення війни України проти російського агресора на територію півострова.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

– Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави, – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули, – зазначив він.

За словами Скібіцького, загроза перенесення війни на територію Криму для них вже стає реальністю.

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Він також додав, що у російських військових підрозділах, які зазнали відчутних втрат під час вторгнення в Україну, зростає кількість відмов від продовження контракту. Оскільки Росія не визнає, що веде війну, юридичної відповідальності за таку відмову бути не повинно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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