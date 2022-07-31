Жителів Запорізької області просять евакуюватися з прифронтової зони – ОВА

Липень, 31 в 18:33

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що жителі Запорізької області мають виїхати із зони бойових дій.

– Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли… Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій. Для нас є приорітетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей. На жаль, на окупованих територіях через дії російських загарбників траплялися випадки загибелі мирного населення. Кількість загиблих невелика, але кожна смерть – це велика трагедія, – наголосив Старух.

Голова ОВА також зазначив, що є населені пункти, з яких 80% мешканців виїхали, а є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається.

Нагадаємо, що Старух також розповів про поточну ситуацію в Запорізькій області, а також оборону Запоріжжя та області.

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Джерело: Укрінформ