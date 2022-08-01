Серпень, 01 в 11:19

Росія продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі 1 серпня зафісовано удари ворожої артилерії у восьми областях.

Зокрема, на Чернігівщині окупанти обстріляли Новгород-Сіверський район, обійшлося без жертв та руйнувань.

У сусідній Сумській області ворог відкрив вогонь із артилерії по Краснопільській громаді. Зафіксовано майже 30 прильотів по околицях трьох сіл. Тут теж, попередньо, без постраждалих та руйнувань.

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Два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький – РФ обстріляла з Градів. Ворог випустив по Марганцю та Червоногригорівській громаді понад 60 реактивних снарядів. Двоє людей дістали поранення.

Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджено вісім приватних будинків, кафе та швейне виробництво, місто частково без світла.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 28 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі, виведена з ладу лінія електропередач, тому кілька вулиць без світла.

Зеленодольську громаду Криворізького району окупанти обстріляли зі ствольної артилерії. Минулося без жертв та руйнувань.

У Харківській області зранку російські загарбники обстріляли з артилерії обласний центр в районі Салтівки, відомо про двох постраждалих.

Вночі росіяни завдали удару по виробництву у Мерефі, поранено одну людину. Внаслідок обстрілу Чугуєва також пошкоджено виробничу будівлю підприємства.

Зазнали ударів також Чугуївський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. Тут обстріли спричинили численні пожежі: горіли господарчі будівлі, приватні домоволодіння, хвойна підстилка і поля. Попередньо, постраждалих немає.

У Луганській області ворог намагався наступати, використовуючи артилерію, танки та авіацію, проте ЗСУ змусили його відійти на попередньо зайняті позиції.

На Донеччині вночі росіяни обстріляли Піски, Красногорівку та Кам’янку, а вночі запальними зарядами з Градів – Ласточкине. Попередньо, серед цивільних постраждалих немає, інформація уточнюється.

Протягом останньої доби на території області ворог також обстрілював Авдіївку, Карлівку, Миколаївку, Соледар, Бахмут, Мар’їнку, Ягідне, Предтечине, Курдюмівку, Нью-Йорк та Північне. Тут пошкоджено дев’ять приватних будинків і багатоповерхівку, пшеничне поле, АЗС, аптеку та гаражі.

Наразі в області немає газу і частково – води й електрики. За добу загинули троє людей, ще 16 поранено.

На Півдні України РФ вкотре обстріляла Миколаїв. Відомо про пошкодження приватних будинків, диспансеру, пожежу на гуманітарному складі з медпрепаратами та продовольством, руйнування травмпункту однієї з лікарень. Обійшлося без жертв, поранення отримали троє людей.

У Баштанському районі росіяни протягом ночі обстрілювали околиці села Новоолександрівка Інгульської громади, що спричинило загоряння сухої трави. Постраждалих та пошкоджень немає. Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади.

Майже в усіх районах Херсонської області тривають бойові дії, тому тут було дуже гучно. Напружена ситуація також у громадах, які межують із сусідніми регіонами.

Через постійні обстріли люди виїхали із сіл у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській та інших громадах.

Водночас ЗСУ продовжують знищувати склади окупантів з боєкомплектом.