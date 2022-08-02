Де перебувають командири Волина та Прокопенко – відповідь омбудсмена
Наразі встановлюється конкретне місцеперебування командира 36 окремої бригади морської піхоти ВМС Сергія Волинського та командира полку Азов Дениса Прокопенка.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
– Ми зараз встановлюємо конкретне місце, де вони перебували. Щоб не завадити процесу отримання інформації, я публічно не можу сказати, де і хто перебуває. У нас є комунікація з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Щодо ООН – у нас гірша ситуація. Листи-звернення я туди направив ще у перший день після трагедії в Оленівці, проте відповіді так і не отримав, – сказав Лубінець.
Зазначимо, що після вбивства українських військовополонених в Оленівці окупанти змусили Сергія Волинського (позивний Волина) коментувати трагедію.
Відео з українським захисником у мережі опублікував пропагандист Андрій Руденко.
У своїй відповіді на маніпулятивні питання Волина натякає на те, що окупанти вбили українських бійців, щоб вплинути на психіку та моральний стан захисників, які потрапили в полон.
– Дуже страшна трагедія сталася. З нашого барака було видно жовте світло, розрив. Ми чули крики. Ситуація жахлива, знайти слова, щоб описати її, – дуже важко. Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких. Зараз наші рідні та близькі дуже переживають через те що трапилося. Досі достеменно не відомо, хто загинув, – сказав він.