Де перебувають командири Волина та Прокопенко – відповідь омбудсмена

Серпень, 01 в 21:15

Наразі встановлюється конкретне місцеперебування командира 36 окремої бригади морської піхоти ВМС Сергія Волинського та командира полку Азов Дениса Прокопенка.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Ми зараз встановлюємо конкретне місце, де вони перебували. Щоб не завадити процесу отримання інформації, я публічно не можу сказати, де і хто перебуває. У нас є комунікація з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Щодо ООН – у нас гірша ситуація. Листи-звернення я туди направив ще у перший день після трагедії в Оленівці, проте відповіді так і не отримав, – сказав Лубінець.

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Зазначимо, що після вбивства українських військовополонених в Оленівці окупанти змусили Сергія Волинського (позивний Волина) коментувати трагедію.

Відео з українським захисником у мережі опублікував пропагандист Андрій Руденко.

У своїй відповіді на маніпулятивні питання Волина натякає на те, що окупанти вбили українських бійців, щоб вплинути на психіку та моральний стан захисників, які потрапили в полон.