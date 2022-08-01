Серпень, 01 в 16:17

Співробітники Служби безпеки України викрили ще шістьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, йдеться про двох “топ-чиновників” фейкової влади Маріуполя, трьох “посадовців” з так званої ЛНР і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.

– Колаборант із Херсонщини вже у березні перейшов на бік ворога і почав виступати із заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю, – повідомили в СБУ.

У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і псевдореферендуму, а депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду “заступника голови адміністрації міста Маріуполя” у сфері ЖКГ.

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Крім цього, на Луганщині підозри отримали дві “чиновниці” місцевих соцустанов і “в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР”, який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Щодо усіх зрадників триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Раніше СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині. Основну роль в організації та проведенні заходу загарбники планують віддати прокремлівській організації “Волонтери за Росію”.