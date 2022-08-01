Гуманітарна катастрофа та невдалі спроби росіян захопити села: ситуація на Луганщині

Серпень, 01 в 20:39

Російські окупанти все ще не можуть захопити два вільні населених пункти у Луганській області. У регіоні погіршується ситуація, назріває гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, за добу ситуація на фронті майже не змінилася.

– Наші захисники міцно тримають лінії оборони. Були декілька моментів, коли російські підрозділи заходили в Білогорівку. Але, станом на зараз, все ж залишається частинка Луганщини, яка нескорена, – зазначив Гайдай.

Очільник ОВА розповів, що зараз окупанти активніше кидають в бій бійців приватних військових компаній. Таким чином Росії не потрібно звітувати за найманців, а їхня мотивація – це виключно гроші та мародерства.

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Крім того, у росіян, після чотирьох місяців запеклої оборони ЗСУ на Луганщині величезні втрати як в особовому складі, так і в техніці. Їх відтягнули для перегрупування і поповнення особового складу.

Гайдай додав, що на Луганщині, де відбувалися активні бойові дії, може статися гуманітарна катастрофа. Росіяни досі не можуть задовольнити елементарні потреби людей: вода, їжа, ліки.

– Візьмемо Рубіжне чи Сєвєродонецьк. Ці міста в опалювальний сезон не зможуть зайти, там буде величезна проблема. Є вода, яку беруть зі свердловин, тому що центральне водопостачання зруйноване. Так от ця вода вже заражена, тому що вони довгий час не забирали трупи. Тіла розкладалися на спеці. Зараз люди масово отруюються, дизентерія – величезна проблема, – каже очільник ОВА.

Раніше Гайдай розповідав, що на окупованій частині Луганщини проводяться каральні заходи щодо людей з чіткою проукраїнською позицією, знищується україномовна література.

Фото: Сергій Гайдай