Серпень, 01 в 17:59

Російські окупанти визнають мужність Збройних сил України і навіть захоплюються безстрашністю української армії.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

Під час цієї розмови мешканець тимчасово окупованого Донецька, мобілізований у лави військ РФ, розповідає матері, що українські воїни нищать ворога “цілими батальйонами” й на “раз-два”.

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– Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть росіян не бояться, с*ка, нікого… Це так і є, реально, – зазначив окупант.

У відповідь на заперечення матері, яка надивилася російської пропаганди, він згадав про значні втрати військ РФ в Україні.

– Ти втрати взагалі бачила, які?.. Вам правду не кажуть… вам казки розповідають, – заявив окупант.

Судячи з розмови, путінські солдати деморалізовані і здатні йти в наступ лише ціною величезних втрат.

– А навіть якщо просувається наша (армія РФ, – Ред.), то це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рят на раз-два, я тобі кажу. У нас полк там в’**али. Батальйони лягають, – повідомив окупант.

У зв’язку з цим в СБУ нагадали, що ті путінські солдати, які не хочуть загинути на війні та повернутися додому в пластиковому мішку, можуть здатися в полон. Для цього існує гаряча телефонна лінія 2402.

Раніше СБУ публікувала перехоплення, згідно з яким батьки військових РФ радять синам ламати собі руки та ноги, щоб вони змогли вижити у повномасштабній війні проти України.

В іншій розмові окупант скаржився, що на Харківщині путінські війська не здатні захопити навіть одне село.