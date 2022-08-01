Серпень, 01 в 9:43

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 41 030 російських військових, з яких 200 – за останню добу. Найбільших втрат ворогу завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках.

За даними Генштабу станом на ранок 1 серпня 2022 року, РФ за день втратила ще п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 16 артилерійських систем.

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Орієнтовні бойові втрати Росії у війні проти України на 1 серпня:

особовий склад – близько 41 030 (+200);

танки ‒ 1 768 (+5);

бойові броньовані машини – 4 011 (+7);

артилерійські системи – 932 (+16);

РСЗВ – 259;

засоби ППО – 117;

літаки – 223;

гелікоптери – 190;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);

крилаті ракети – 174;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 912 (+10);

спеціальна техніка – 82 (+2).

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