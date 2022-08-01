Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Мінус 200 окупантів та 16 артсистем: втрати РФ в Україні за добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 41 030 російських військових, з яких 200 – за останню добу. Найбільших втрат ворогу завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках.

За даними Генштабу станом на ранок 1 серпня 2022 року, РФ за день втратила ще п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 16 артилерійських систем.

 

Зараз дивляться

Орієнтовні бойові втрати Росії у війні проти України на 1 серпня:

  • особовий склад – близько 41 030 (+200);
  • танки ‒ 1 768 (+5);
  • бойові броньовані машини – 4 011 (+7);
  • артилерійські системи – 932 (+16);
  • РСЗВ – 259;
  • засоби ППО – 117;
  • літаки – 223;
  • гелікоптери – 190;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);
  • крилаті ракети – 174;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 912 (+10);
  • спеціальна техніка – 82 (+2).

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Російські війська наступають у напрямку Бахмута, бої тривають – Генштаб

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка