Мінус 200 окупантів та 16 артсистем: втрати РФ в Україні за добу
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З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 41 030 російських військових, з яких 200 – за останню добу. Найбільших втрат ворогу завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках.
За даними Генштабу станом на ранок 1 серпня 2022 року, РФ за день втратила ще п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 16 артилерійських систем.
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Орієнтовні бойові втрати Росії у війні проти України на 1 серпня:
- особовий склад – близько 41 030 (+200);
- танки ‒ 1 768 (+5);
- бойові броньовані машини – 4 011 (+7);
- артилерійські системи – 932 (+16);
- РСЗВ – 259;
- засоби ППО – 117;
- літаки – 223;
- гелікоптери – 190;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);
- крилаті ракети – 174;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 912 (+10);
- спеціальна техніка – 82 (+2).
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