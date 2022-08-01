Серпень, 01 в 17:04

В розумінні російського диктатора Володимира Путіна “перемога” у війні проти України полягає в тому, щоб повністю позбавити нашу державу суверенітету. І він не відмовиться від цієї божевільної мети, допоки живий.

Про це заявив в одному з інтерв’ю член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Він зазначив, що Путін втратив зв’язок із реальністю, а тому може ні перед чим не зупинитися. Диктатору потрібна “перемога за будь-яку ціну”.

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– У його розумінні (“перемога”, – Ред.), наскільки я можу судити: країна, яка остаточно позбавлена суверенітету. В якій формі – не так важливо. Це може бути об’єднання – Україна входить в склад РФ, може бути на кшталт союзної держави з Білоруссю. Це може бути навіть умовно суверенна держава, але кадри в якій розставляє Москва і політику якої визначає Москва. Тобто сама по собі форма для Путіна не має значення, для нього має значення, що він має володіти цією територією і контролювати її, – наголосив Рахманін.

Нардеп додав, що господар Кремля готовий був би захопити всю територію України, якби міг. Але оскільки путінський “бліцкриг” не вдався, він може спробувати “здобувати перемоги” в якийсь інший спосіб та в іншій формі.

– Але те, що він не зупиниться, поки буде живий, щоб досягти своєї мети, для мене абсолютно однозначно. І навіть якщо, умовно кажучи, у нас буде якась пауза, з перемир’ям чи без нього, з фіксацією якихось політичних домовленостей або без них, це означатиме, що Путін причаївся, щоб набрати трохи сил і почати знову. Він не зупиниться, поки його не зупинять, або поки він не досягне своєї мети. Друге я виключаю взагалі, але з першим теж є проблеми. Щоб зупинити Путіна, зусиль однієї країни замало, це має бути спільний спротив, – заявив Рахманін.

Коментуючи дії армії окупантів на фронті, він нагадав, що вони планували вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей спочатку до кінця травня, потім до кінця червня, а згодом до кінця липня. Це в Кремлі планували подати як якусь “проміжну перемогу”. Проте рашистам досі не вдалося це зробити.

Тепер же, за словами нардепа, окупанти хочуть спробувати захопити до кінця літа стільки території України, “скільки зможуть”.

– Наскільки я знаю, зараз у них є завдання мінімум вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей до кінця літа. А додатковим завданням був вихід на адмінкордони Херсонської області. Але насправді вони більше втрачають, ніж здобувають в цій області, то у них наступна проміжна ідея: до кінця літа вони спробують захопити стільки, скільки зможуть, потім провести на цих територіях псевдореферендуми. Питання про проведення “референдумів” збіглося з єдиним днем голосування у РФ. 11 вересня ці “референдуми” мають пройти, і за їхніми підсумками вони будуть “долучати” ці території до складу РФ, тобто анексувати, – пояснив Рахманін.

Водночас нардеп наголосив, що рашисти навряд чи вийдуть на адміністративні кордони Херсонської області “навіть за оптимістичних для них розрахунків”. Крім того, війська РФ точно не зможуть захопити всю Запорізьку область.

– То вочевидь з Херсонської і Запорізької області вони вигадають якусь “таврійську губернію”, об’єднають туди весь окупований Південь, який анексують як окремий суб’єкт, не прив’язуючись до адмінкордонів, – додав Рахманін.

За даними української розвідки, країна-агресор РФ активно готується до проведення псевдореферендумів на Півдні України. Окупанти, зокрема, проводять “уточнення” так званих списків виборців, а також відкривають “дільниці”.