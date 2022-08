ОП найближчим часом організує телефонну розмову Зеленського та Байдена

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник з нацбезпеки США Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю найближчим часом організувати розмову Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Про це йдеться на сайті очільника держави.

1 серпня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

За словами Єрмака, вони обговорили поточну ситуацію на фронті й потреби української армії.

We discussed the current situation. Agreed with @JakeSullivan46 on the need to arrange a talk between @ZelenskyyUa and @POTUS soon.

Every conversation with ????????’s friends leads to new results in the fight against the enemy. Big surprises await the Russian aggressors.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2022