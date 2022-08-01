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Факти / Україна

ОП найближчим часом організує телефонну розмову Зеленського та Байдена

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
офіс президента
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник з нацбезпеки США Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю найближчим часом організувати розмову Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Про це йдеться на сайті очільника держави.

1 серпня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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За словами Єрмака, вони обговорили поточну ситуацію на фронті й потреби української армії.

– РФ чекають великі сюрпризи, від яких буде важко оговтатись, – зазначив він.

Також Єрмак і Салліван погодилися організувати найближчим часом розмову президентів України та США – Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.

Нещодавно посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Росія має намір демонтувати Україну та “повністю стерти її з карти світу”.

Джерело: Офіс президента
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