Серпень, 01 в 15:35

Керівниця пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк стверджує, що російських окупантів дратують успіхи ЗСУ на Херсонщині – для них перспективу звільнення Херсона можна порівняти зі втратою Москви.

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів у понеділок, 1 серпня.

– Реалізовані удари по мостах, які є критичними для супротивника. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється зі втратою Москви, – вважає вона.

Гуменюк додала, що події на Півдні України розвиваються динамічно, у росіян виникли логістичні проблеми через дії ЗСУ, що продовжують тримати транспортні шляхи під вогневим контролем.

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У той же час, окупанти збирають угруповання військових кораблів, імітуючи посилення в північно-західній частині Чорного моря.

– Кораблі тримаються біля узбережжя Криму, ховаючись за Тарханкутом, – пояснила Гуменюк.

За її словами, останнім часом ЗСУ повністю звільнили села Іванівка, Лозове та Андріївка приблизно за 85 км від Херсона.

Тим часом, противник постійно обстрілює втрачені населені пункти.

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Фото: Факти ICTV