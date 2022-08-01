Перспективу звільнення Херсона для росіян можна порівняти з втратою Москви – ОК Південь
Керівниця пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк стверджує, що російських окупантів дратують успіхи ЗСУ на Херсонщині – для них перспективу звільнення Херсона можна порівняти зі втратою Москви.
Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів у понеділок, 1 серпня.
– Реалізовані удари по мостах, які є критичними для супротивника. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється зі втратою Москви, – вважає вона.
Гуменюк додала, що події на Півдні України розвиваються динамічно, у росіян виникли логістичні проблеми через дії ЗСУ, що продовжують тримати транспортні шляхи під вогневим контролем.
У той же час, окупанти збирають угруповання військових кораблів, імітуючи посилення в північно-західній частині Чорного моря.
– Кораблі тримаються біля узбережжя Криму, ховаючись за Тарханкутом, – пояснила Гуменюк.
За її словами, останнім часом ЗСУ повністю звільнили села Іванівка, Лозове та Андріївка приблизно за 85 км від Херсона.
Тим часом, противник постійно обстрілює втрачені населені пункти.
Фото: Факти ICTV