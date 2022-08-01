Серпень, 01 в 16:07

До кінця цього літа стане зрозуміло, який характер надалі матиме повномасштабна війна в Україні: чи буде вона затяжною, або ж українській армії вдасться перехопити ініціативу та розвинути наступ.

Таку думку висловив в одному з інтерв’ю член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін (фракція Голос).

За його словами, саме зараз визначається, яка з армій більше втомилася під час воєнних дій і в кого більше ресурсів.

Зараз дивляться

Нардеп нагадав, що РФ має досить великий військовий ресурс. І хоч Москва не наважується на відкриту мобілізацію російського населення, проте агресор здатен підтримувати угруповання військ у 200 тис., має достатній запас зброї та боєприпасів.

Водночас Рахманін зазначив, що російські окупанти видихаються, темп наступу військ РФ уповільнюється, і вони вже досить довго не можуть просунутися на жодному з напрямків на фронті.

– Натомість українські Збройні сили не мають достатнього ресурсу, щоб забезпечити повномасштабну, ефективну, переконливу наступальну операцію. Тому зараз, коли точаться ці позиційні бої, коли переважна більшість часу йде на маневри і контрбатарейну боротьбу, зараз і буде визначатися, в кого залишиться більше ресурсу, щоб спробувати захопити ініціативу. На сьогодні жодна зі сторін ініціативою не володіє, – пояснив нардеп.

Він уточнив, що сьогодні відбуваються позиційні бої, коли “з рук в руки” переходять певні населені пункти в південних регіонах України та в Харківській області.

– Але сьогодні не можна говорити, що якась зі сторін володіє ініціативою. І напрямку головного удару теж немає. Протягом найближчих тижнів, до кінця літа, має визначитись, який характер буде мати війна надалі: чи якась зі сторін перехопить ініціативу і буде її розвивати, або ми будемо говорити про затяжну війну, яка може тривати навіть роками, – наголосив Рахманін.

Нардеп додав, що загальна ситуація на фронті стане зрозумілою восени. Зокрема, зараз очікується активний контрнаступ Збройних сил України на півдні. Він залежатиме від того, наскільки наші військові зможуть відрізати угруповання окупантів у Херсонській області від комунікацій по річищу Дніпра та знищити їхні склади.

На думку народного обранця, ЗСУ швидше за все продовжуватимуть нинішню тактику: йдеться про підрив мостів, перерізання комунікацій ворога, щоб за можливості брати угруповання військ РФ в оточення, знищувати їх, змушувати відступати чи здаватися в полон.

Водночас РФ зараз формує новий армійський корпус резерву чисельністю близько 15 тис. осіб. Це угруповання агресор хоче створити до середини серпня. За словами депутата, цієї кількості путінських солдатів буде достатньо для удару “на якійсь локальній ділянці”.

– Зараз з усієї РФ із баз зберігання туди звозиться техніка, артилерійські системи тощо. Від того, наскільки швидко їм вдасться сформувати цей корпус і наскільки ефективним буде це підсилення в зоні бойових дій, багато в чому і буде залежати, який характер носитиме війна далі. У вересні ми в цьому переконаємося остаточно, – заявив Рахманін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що до кінця 2022 року можна завершити військові дії на території нашої держави (“військову частину війни”). Це, зокрема, залежить від постачання зброї країнами-партнерами. А фінальною стадією війни, за словами глави держави, будуть переговори з РФ.