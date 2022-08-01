Серпень, 01 в 16:42

Сценарій ефективної контроперації України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, умовами успішної протидії російському вторгненню є три “Д”:

Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.

Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.

Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.

Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д»:

1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.

2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.

3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2022

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Раніше Подоляк назвав пʼять цілей українського контрнаступу. Він зазначив, що результатом війни з РФ має стати не просто розгром російської армії, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.

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