Подоляк назвав три головні умови успішної контроперації ЗСУ
Сценарій ефективної контроперації України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, умовами успішної протидії російському вторгненню є три “Д”:
- Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
- Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
- Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.
Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д»:
1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2022
Раніше Подоляк назвав пʼять цілей українського контрнаступу. Він зазначив, що результатом війни з РФ має стати не просто розгром російської армії, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.
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