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Факти / Україна

Подоляк назвав три головні умови успішної контроперації ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Сценарій ефективної контроперації України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, умовами успішної протидії російському вторгненню є три “Д”:

  • Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
  • Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
  • Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.

Зараз дивляться

Раніше Подоляк назвав пʼять цілей українського контрнаступу. Він зазначив, що результатом війни з РФ має стати не просто розгром російської армії, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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