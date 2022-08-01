Серпень, 01 в 16:17

Секретар РНБО Олексій Данілов у понеділок, 1 серпня, жорстко відповів на заяви про те, що Україна нібито не зможе повернути захоплені території військовим шляхом і має терміново сісти за стіл переговорів із окупантами, щоби завершити війну за допомогою дипломатії.

Так, Данілов зазначив у себе у Twitter, що це – приклад небезпечного російського наративу, який із задоволенням підхоплюють “корисні ідіоти” глави Кремля Володимира Путіна на Заході.

– Це помилка! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти, – наголосив Олексій Данілов.