В Оленівці може відбутися зустріч омбудсменів України та Росії

Серпень, 01 в 20:44

Зустріч омбудсменів України та Росії можлива в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули військовополонені.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що росіяни розглядають його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими. Проте Лубінець не очікує, що отримає відповідь найближчими днями.

Зараз дивляться

– Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ, – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, він отримав сигнал, що РФ готова повернути тіла українських героїв, але “після закінчення розслідування”.