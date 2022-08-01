В Оленівці може відбутися зустріч омбудсменів України та Росії
Зустріч омбудсменів України та Росії можлива в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули військовополонені.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що росіяни розглядають його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими. Проте Лубінець не очікує, що отримає відповідь найближчими днями.
– Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ, – сказав омбудсмен.
За словами Лубінця, він отримав сигнал, що РФ готова повернути тіла українських героїв, але “після закінчення розслідування”.
– На уточнення – скільки треба часу для розлідування – ми відповіді поки не отримали. Ми чекаємо, – додав він.