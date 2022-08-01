Серпень, 01 в 19:36

Українські захисники відбили ворожі штурми в районі Мар’їнки та знешкодили розвідувальні групи противника поблизу Мазанівки та Яковлівки.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у вечірньому зведенні.

– Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України, – зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямі окупанти намагалися штурмовими діями покращити тактичне становище у районах Соледара, Вершини та Бахмута, але безуспішно.

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В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. ЗСУ виявили окупантів та завдали їм втрат, залишки групи втекли.

Крім того, на Слов’янському напрямку Сили оборони також викрили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Авдіївському напрямку війська РФ наступали у напрямках Авдіївки та Пісків. Невдало, але бойові дії продовжуються.

У південних областях ворог намагається силами інженерних підрозділів відновити зруйновані та пошкоджені мости і мостові переправи через Дніпро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 159-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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