“Дорогу життя” затопило: через негоду евакуюватися до Запоріжжя неможливо
Через дощову погоду у селі Кам’янське розмило ґрунтову дорогу, проїхати на Запоріжжя неможливо.
– Після вчорашнього сильного та тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо, – написав міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Крім того, Орлов зазначив, що на найближчі кілька днів можливості евакуюватись через Василівку немає.
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– Дорога розмита і стане пасткою для легкового транспорту, – заявив він.
Нагадаємо, що обов’язкова евакуація з Донецької області вже розпочалася. Перший потяг прибув вранці 2 серпня у Кропивницький.
Джерело: Дмитро Орлов
Фото: скрін з відео