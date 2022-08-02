“Дорогу життя” затопило: через негоду евакуюватися до Запоріжжя неможливо

Серпень, 02 в 11:41

Через дощову погоду у селі Кам’янське розмило ґрунтову дорогу, проїхати на Запоріжжя неможливо.

– Після вчорашнього сильного та тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо, – написав міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Крім того, Орлов зазначив, що на найближчі кілька днів можливості евакуюватись через Василівку немає.

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– Дорога розмита і стане пасткою для легкового транспорту, – заявив він.

Нагадаємо, що обов’язкова евакуація з Донецької області вже розпочалася. Перший потяг прибув вранці 2 серпня у Кропивницький.

Джерело: Дмитро Орлов

Фото: скрін з відео