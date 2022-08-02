Карта бойових дій на 02.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 02 в 14:00

На 160-ту добу повномасштабної війни російські військові основні зусилля зосереджують на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 02.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів Збройних сил Білорусі суттєво не змінилися.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв район села Михальчина Слобода в Чернігівській області.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, періодично росіяни розвідують позиції Сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки, а авіаудару завдали біля Верхнього Салтова.

Вогневим ураженням Збройні сили України змусили відійти окремі підрозділи РФ, які спробували висунутись у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка.

Під ворожим вогнем перебували райони неподалік Курульків, Грушувахи, Чепеля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового на Слов’янському напрямку.

Авіаційного удару завдано поблизу Дібрівного.

На Краматорському напрямку з танків та артилерії росіяни обстріляли райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького, авіацію окупанти застосували для ударів біля Серебрянки.

Штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки для РФ не увінчались успіхом.

Під ворожим вогнем перебувала військова та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве на Бахмутському напрямку.

Авіаудари прийшлись неподалік Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

Штурми армії РФ в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого українські військові відбили.

Бої в районах Бахмута та Зайцевого тривають.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового та Нью-Йорка.

Авіацію ворог залучав поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки.

Штурмові дії росіян у районі Авдіївки провалилися, після чого окупанти відійшли. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку російські загарбники обстрілювали райони населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Намагалася РФ висунути розвідувальну групу біля Новополя. Однак Збройні сили України її виявили та, завдавши вогневого ураження, знешкодили.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування українських військ.

Систематично під обстрілами перебувають райони Миколаєва, Трудолюбівки, Токаревого, Тополиного, Князівки, Осокорівки, Апостолового, Іванівки, Посад-Покровського, Новогригорівки, Кобзарців, Широкого та Андріївки.

Відійшли окупанти після невдалого штурму в районі Трудолюбівки.

Втрати РФ на 2 серпня 2022

особового складу – близько 41 170 (+140),

танків ‒ 1 768,

бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3),

артилерійських систем – 936 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 259,

засобів протиповітряної оборони – 117,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191 (+1)

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),

крилатих ракет – 174,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2),

спеціальної техніки – 82.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.