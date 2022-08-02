Серпень, 02 в 13:26

На Херсонщині Збройні Сили України звільнили від російських загарбників вже 53 населені пункти.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

– На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно коли вона погоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування, – сказав він.

Бутрій зазначив, що практично вся деокупована територія піддається постійному обстрілу.

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Окупанти обстрілюють житлові будинки, об’єкти інфраструктури, школи, тому ситуація у цих селах є критичною. В ОВА не рекомендують жителям повертатися до повного звільнення Херсонської області.

– Звичайно, людям ми не рекомендуємо повертатися, тому що вони піддають своє життя серйозній небезпеці, – додав Бутрій.

Раніше в ОК Південь заявили, що перспективу звільнення Херсона для росіян можна порівняти зі втратою Москви.

Зокрема, події на Півдні України розвиваються динамічно, у росіян виникли логістичні проблеми через дії ЗСУ, що продовжують тримати транспортні шляхи під вогневим контролем.