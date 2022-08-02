На другий саміт Кримської платформи запросили вже понад 40 учасників – Офіс президента

Серпень, 02 в 17:02

На другий саміт Кримської платформи, який відбудеться в онлайн-форматі 23 серпня, вже зареєструвалися 48 учасників.

Серед них представники держав Азії, Латинської Америки та Африки. Про це під час брифінгу повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

– Запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи. На сьогодні у нас є 48 учасників, а також представників держав Азії, Латинської Америки та Африки. Українська сторона працює над тим, щоб якомога більша кількість лідерів взяли участь у саміті Кримської платформи 23 серпня, – зазначив він.

Ігор Жовква додав, що у жовтні цього року планують провести саміт Кримської платформи у форматі парламентського виміру за участю спікерів парламентів іноземних держав.

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Цей захід проводитиметься офлайн в одній із держав-партнерів України. Над цим вже працюють.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створений за ініціативи України. Його головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники понад 40 країн. За підсумками саміту вони підписали спільну декларацію.

Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти РФ у разі подальшої агресії.