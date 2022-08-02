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Факти / Україна

На Харківщині окупанти намагаються наступати від Балаклії на Пришиб – Арестович

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині росіяни намагаються наступати від Балаклії на Пришиб. ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки в напрямку Барвінкового.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

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За його словами, у районі Сіверська війська РФ намагаються наступати на Серебрянку та продовжують безуспішні спроби взяти Григорівку.

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Водночас на північ від Горлівки росіяни намагаються наступати на Семигір’я з метою взяти Бахмут у напівоточення та змусити українських захисників відійти.

– Але мені ці перспективи є сумнівними, – сказав Арестович.

Також окупанти просунулися на кілька сотень метрів у районі Пісків на Авдіївському напрямку, а ЗСУ трохи просунулися в районі Вугледару.

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Нагадаємо, що у Генштабі повідомляли, що на Авдіївському напрямку війська РФ наступали у напрямках Авдіївки та Пісків. Але їхні спроби були невдалими, бойові дії продовжуються. Детальніше про ситуацію на фронті станом на 1 серпня – у матеріалі Фактів ICTV.

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