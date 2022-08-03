Серпень, 02 в 23:23

На південних напрямках оборони українські захисники щоденно знищують близько трьох-чотирьох тилових об’єктів ворога.

Про це в ефірі Фейгин Live розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Південь, Херсонщина: там наші засоби продовжують “відпрацьовувати” тилове забезпечення російських військ. В першу чергу склади з боєприпасами, з технікою, місця концентрації особового складу, палива, командні пункти. Кілька накриттів на добу – це норма. Три-чотири накриття – це стандартна ситуація, – сказав радник керівника ОПУ.

Олексій Арестович додав, що за новими даними, в результаті удару по ворожому ешелону у Брилівці були ліквідовані 80 окупантів та понад 300 поранених.

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– Але за реальними підрахунками цифри набагато більші, бо ешелон – 40 вагонів – знищено фактично повністю. Крім того, крім ешелону, що прибув, були ще війська на місці розгорнуті. Їх теж накрило, – сказав він.

Радник голови Офісу президента зауважив, що при цьому російське військове керівництво продовжує перекидати сили на Херсонський напрямок.