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Факти / Україна

На Херсонщині ЗСУ щодня три-чотири рази “накривають” тилові об’єкти ворога – Арестович

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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олексій арестович
Фото: Офіс президента

На південних напрямках оборони українські захисники щоденно знищують близько трьох-чотирьох тилових об’єктів ворога.

Про це в ефірі Фейгин Live розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Південь, Херсонщина: там наші засоби продовжують “відпрацьовувати” тилове забезпечення російських військ. В першу чергу склади з боєприпасами, з технікою, місця концентрації особового складу, палива, командні пункти. Кілька накриттів на добу – це норма. Три-чотири накриття – це стандартна ситуація, – сказав радник керівника ОПУ.

Олексій Арестович додав, що за новими даними, в результаті удару по ворожому ешелону у Брилівці були ліквідовані 80 окупантів та понад 300 поранених.

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– Але за реальними підрахунками цифри набагато більші, бо ешелон – 40 вагонів – знищено фактично повністю. Крім того, крім ешелону, що прибув, були ще війська на місці розгорнуті. Їх теж накрило, – сказав він.

Радник голови Офісу президента зауважив, що при цьому російське військове керівництво продовжує перекидати сили на Херсонський напрямок.

Раніше про ракетний удар поблизу Брилівки розповів Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ. За його словами, ЗСУ завдали ударів із ракетних систем HIMARS.

Згодом стало відомо, що були знищені щонайменше 52 окупанти, чотири танки, три САУ, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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