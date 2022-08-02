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Факти / Україна

Наступні місяці будуть вирішальними для ЗСУ на полі бою – Єрмак

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Наступні місяці будуть вирішальними для ЗСУ на полі бою – Єрмак
Фото: Офіс президента

Наступні кілька місяців будуть вирішальними для українських військ на полі битви. Але Україна ніколи не піде на поступки Росії.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з точки зору своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, – наголосив він.

Андрій Єрмак додав, що українські війська активізують контрнаступ на Півдні, головна мета якого – відвоювати всю захоплену Росією територію.

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На його думку, затяжна війна надасть перевагу російським військам. Тому якщо бої продовжуватимуться до зими, українським військам буде все складніше відвоювати свою територію.

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Андрій Єрмак зауважив, що всі обговорення спрямовані на те, щоб вжити всіх можливих заходів і досягти перелому в ході бойових дій.

Також глава Офісу президента закликав США та західних союзників запровадити нові санкції проти Росії. Він наголосив, що РФ продовжує використовувати експорт енергоносіїв як важіль для усунення санкцій.

Джерело: NHK

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