О, фосфор полетів: росіяни використовують в Україні заборонені боєприпаси

Серпень, 02 в 16:19

Російські загарбники використовують у війні проти України фосфорні боєприпаси, які запускають з Градів.

У цьому зізнався окупант своєму батькові. Відповідне перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки.

– О, фосфор полетів. Просто комбат розізлився і вирішив їх (українських військових, – Ред.) залити конкретно, – говорить російський військовий.

Водночас батько нагадує окупанту, що використання фосфорних боєприпасів заборонене Женевською конвенцією. Але у відповідь йому загарбник лише говорить:

Зараз дивляться

– Тату, ти знаєш, скільки тут всього використовують, що заборонено в принципі.

Нещодавно СБУ також оприлюднила запис перехопленої розмови, де російський солдат зізнався, що окупаційна армія продовжує активно застосовувати фосфорні й касетні боєприпаси, які є забороненими.

В СБУ системно фіксують порушення окупантами законів і звичаїв війни. За цією статтею відомство вже відкрило понад 7 тис. проваджень.