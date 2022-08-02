ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які РФ випустила з Каспійського моря

Серпень, 02 в 20:11

У вівторок, 2 серпня, сили протиповітряної оборони збили 7 із 8 крилатих ракет типу Х-101 (Х-555), які РФ випустила з району Каспійського моря.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

– Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил, – йдеться у повідомленні.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.