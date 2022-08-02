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Факти / Україна

ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які РФ випустила з Каспійського моря

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які РФ випустила з Каспійського моря

У вівторок, 2 серпня, сили протиповітряної оборони збили 7 із 8 крилатих ракет типу Х-101 (Х-555), які РФ випустила з району Каспійського моря.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

– Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил, – йдеться у повідомленні.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.

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