Серпень, 02 в 10:08

Російські війська не висуватимуться у бік Запоріжжя, адже з цього напрямку окупанти, навпаки, забирають свої війська.

Тим часом у районі Кривого Рогу угрупування військ РФ посилюється, але що вони можуть зробити, буде видно згодом. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Після нашого удару в районі міст Пологи та Токмак ворог відійшов із двох населених пунктів. У загарбників там було понад 40 поранених. Зараз залишилися тільки блокпости та приблизно 100 військових. Плюс звідти знімають частину військ, які перекидають на Південь. У районі Кривого Рогу угруповання посилюється, але подивимося, що воно може зробити без логістики і забезпечення. Навряд чи окупанти підуть на Кривий Ріг. РФ, найімовірніше, більше цікавить узбережжя, – пояснив експерт.

Олег Жданов припустив, що окупанти можуть спробувати прорватися до Вознесенська, оскільки їм потрібно перейти Південний Буг, щоб продовжити наступ та відрізати Україну від Чорного моря і вийти до Придністров’я. Це – їхнє стратегічне завдання.

Зараз дивляться

Але експерт переконаний, що із угрупованням 15 тис. йти на Вознесенськ – це нереально. Адже зараз не лютий і урочистого маршу вже не вийде. Там українські війська доволі сильні.