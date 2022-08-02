Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ цікавить інше: Жданов про можливий наступ росіян на Запоріжжя і Кривий Ріг

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ цікавить інше: Жданов про можливий наступ росіян на Запоріжжя і Кривий Ріг
Фото: Depositphotos

Російські війська не висуватимуться у бік Запоріжжя, адже з цього напрямку окупанти, навпаки, забирають свої війська.

Тим часом у районі Кривого Рогу угрупування військ РФ посилюється, але що вони можуть зробити, буде видно згодом. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Після нашого удару в районі міст Пологи та Токмак ворог відійшов із двох населених пунктів. У загарбників там було понад 40 поранених. Зараз залишилися тільки блокпости та приблизно 100 військових. Плюс звідти знімають частину військ, які перекидають на Південь.

У районі Кривого Рогу угруповання посилюється, але подивимося, що воно може зробити без логістики і забезпечення. Навряд чи окупанти підуть на Кривий Ріг. РФ, найімовірніше, більше цікавить узбережжя, – пояснив експерт.

Олег Жданов припустив, що окупанти можуть спробувати прорватися до Вознесенська, оскільки їм потрібно перейти Південний Буг, щоб продовжити наступ та відрізати Україну від Чорного моря і вийти до Придністров’я. Це – їхнє стратегічне завдання.

Зараз дивляться

Але експерт переконаний, що із угрупованням 15 тис. йти на Вознесенськ – це нереально. Адже зараз не лютий і урочистого маршу вже не вийде. Там українські війська доволі сильні.

Читайте
Сотні кілометрів окопів: глава ОВА про оборону Запоріжжя та області

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка