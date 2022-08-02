СБУ ліквідувала в Україні мільйонну ботоферму однієї з політсил

Серпень, 02 в 14:36

Служба безпеки України ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і намагалася дискредитвувати керівництво нашої держави на замовлення однієї з політсил.

Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, зокрема щодо роботи вищого військово-політичного керівництва країни.

Пропагандистські “потужності” цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини про ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

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Серед останніх таких “операцій” було поширення інформації про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Щоб розігнати цей контент, було задіяно понад 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

СБУ вдалося викрити керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як політичний експерт.

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на зв’язку з чинним народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Також СБУ встановила, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи керували в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Крім того, так званий політексперт неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його кураторам.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ нейтралізували понад 1,2 тис. ворожих кібератак на державні органи влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.