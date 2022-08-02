Україна за час війни не втратила жодного HIMARS – ОК Південь

Серпень, 02 в 14:30

Україна не втратила жодної переданої із США системи HIMARS. Таким чином, наша країна використовує системи HIMARS досить ефективно.

Про це заявив командувач оперативного командування Південь генерал-майор Андрій Ковальчук.

– У нас ще не було втрат у жодній із систем HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися ними користуватися, – повідомив командувач.

Ковальчук наголосив, що кожна ракета HIMARS потрапляє у намічену ціль.

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– Кожна ракета знищує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили величезну економічну ефективність у тому, як ми використовуємо ракети. Кожна випущена ракета знищує набагато більше за свою вартість російської техніки або боєприпасів, – каже він.

Генерал зазначив, що українські військові б’ють системами HIMARS набагато ефективніше, ніж борються росіяни, які атакують ракетами вартістю мільйони доларів заради “незначної вигоди”.

Нагадаємо, що до України прибули ще чотири M142 HIMARS, які входять до нового пакету військової допомоги, нещодавно затвердженого США.

Джерело: Tablet magazine