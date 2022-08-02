Серпень, 02 в 14:25

У вівторок, 2 серпня, в Україну з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

– Разом побували в місті Буча – в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного, та поклали квіти до пам’ятного знаку на місці масового поховання, що розташоване поруч. Також відвідали модульне містечко, що передала громада Польщі для людей, які через бойові дії залишилися без домівок, – написав Кулеба.

Збігнєв Рау наголосив, що попри російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні.

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що саме завдяки героїчному опору українців його країна перебуває в безпеці.

Він зазначив, що Україна захищає і Польщу, і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.

Фото: Олексій Кулеба