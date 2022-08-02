Серпень, 02 в 15:22

Перше судно, яке перевозить українське зерно, станом на 2 серпня успішно пройшло коридор.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, під вечір українське зерно повинне прибути до Стамбулу для інспекції.

– Перше судно, яке вчора, 1 серпня, покинуло Одеський порт в рамках Зернової угоди – успішно пройшло коридор і вже близько 21.00 має прибути до Стамбула, де буде проінспектовано і відправлено далі, – зазначив Братчук.

Він додав, що відслідковувати рух судна Razoni можна за посиланням.

Зараз дивляться

Водночас у Туреччині припускають, що зерно прибуде до Стамбула вночі 3 серпня. Про це розповів координатор спільного Координаційного центру, помічник генерального директора Директорату безпеки та оборони Міністерства національної оборони Туреччини Озгур Озджан Алтунбулак.

Він також каже, що все, що пов’язане з транспортуванням українського зерна, погоджене у Координаційному центрі. Йдеться як про маршрут руху судна, так і про сам гуманітарний коридор.

Після того, як делегації, до яких входять представники Туреччини, РФ, України та ООН, проведуть перевірку, судно рушить далі. Зараз триває підготовка суден, які могли б експортувати продукцію з трьох портів України.

Нагадаємо, що зранку 1 серпня із порту міста Одеса вийшло перше вантажне судно з українським продовольством.

Фото: Олександр Кубраков