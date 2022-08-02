Серпень, 02 в 12:35

Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і розповсюджував в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Зібрані ним дані використовувались спецслужбами та армією РФ для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було знищено декілька таких споруд.

Під час обшуку, проведеного за місцем проживання зрадника, знайдено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаної інформації. Серед речей знайдено карту України, конституцію РФ та телефон з відповідним листуванням.

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Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

СБУ продовжує контррозвідувальні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучили Конституцію РФ: СБУ затримала корегувальника ворожих ракет по Миколаєву / 4 фотографии

Джерело: СБУ

Фото: СБУ