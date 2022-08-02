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Факти / Україна

Якби не героїчний опір України, то вся Європа опинилась би під загрозою – Дуда

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
анджей дуда
Фото: Depositphotos

Зараз Україна захищає Польшу і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

– Сьогодні Україна захищає Польщу, Європу, включно із Німеччиною. Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польща та країни Балтії опиняться під прямою загрозою подальшого розширення російської сфери впливу на Центральну Європу, – каже Дуда.

Він згадав про “ідеї великої Росії, які означають підкорення інших народів”.

Зараз дивляться

На його думку, це не тільки ідеї президента РФ, вони пронизують значну частину російського суспільства.

– Завдяки Україні сьогодні ця небезпека контрольована. Але я думаю, що в майбутньому, на жаль, ця небезпека стане актуальною. Єдине, що ми можемо зробити, це посилити власну безпеку, – говорить президент Польщі.

Він додав, що Україна демонструє, що можна зробити з хорошою зброєю.

 

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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