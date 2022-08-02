Серпень, 02 в 13:20

Президент Володимир Зеленський змінив правила служби в Збройних силах України для іноземців та осіб без громадянства.

Йдеться про указ №545 від 1 серпня, оприлюднений на сайті глави держави. Ним президент вніс зміни до затвердженого в 2016 році Положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства ( №248).

Зміни, зокрема, стосуються продовження контракту на службу в ЗСУ, присвоєння військових звань, відпусток, відсторонення від посади в разі кримінального провадження.

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Продовження контракту

Тепер іноземці, які служать в українській армії, отримають можливість продовжувати свій контракт на термін до 10 років (досі було на строк від 3 до 5 років).

– Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, – зазначається в тексті указу.

Присвоєння військових звань

Крім того, внесено уточнення щодо дострокового присвоєння чергового військового звання.

– Чергове військове звання може бути присвоєно достроково в порядку заохочення один раз за весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, – йдеться в указі.

Військове звання зможуть присвоювати посмертно тим військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Змінено строки вислуги у військовому званні для осіб сержантського та старшинського складу:

• молодшого сержанта – 1 рік замість 6 місяців;

• сержанта – 2 роки замість 1 року;

• старшого сержанта, головного сержанта, штаб-сержанта, майстер-сержанта, старшого майстер-сержанта (головного старшини, головного корабельного старшини, штаб-старшини, майстер-старшини, старшого майстер-старшини) – 3 роки.

Відсторонення від посади

Своїм указом Зеленський змінив порядок відсторонення іноземців від посади в ЗСУ у випадку кримінального провадження.

Тепер ця процедура здійснюватиметься згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України “на строк не більше двох місяців”. Раніше термін відсторонення не зазначався.

У разі необхідності строк відсторонення можуть продовжити.

Щорічні відпустки

Президент вніс уточнення, згідно з яким тривалість щорічної відпустки для військових без українського громадянства не включатиме час, необхідний для проїзду в межах України до місця відпустки та назад, “але не більше двох діб в один кінець”.

Такі військові мають право на щорічну основну відпустку зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням допомоги на оздоровлення. Тривалість щорічної відпустки не змінилася і становить:

для військовослужбовців, які мають вислугу до 10 років – 30 календарних днів;

від 10 до 15 років – 35 календарних днів;

від 15 до 20 років – 40 календарних днів;

понад 20 календарних років – 45 календарних днів.

Святкові та неробочі дні під час визначення тривалості відпустки не враховуються.

Відкликання військових із щорічних відпусток дозволятиметься в разі оголошення мобілізації, запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках – за рішенням міністра оборони України, його заступників, а також головнокомандувача Збройних сил України.

Раніше відкликання з відпустки також дозволялося за рішенням керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників та за рішенням командувачів відповідних військових формувань.