Серпень, 03 в 22:55

Сучасні конфлікти у різних регіонах світу викликані неефективністю глобальної архітектури безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 3 серпня.

– Цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях. Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ… Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один фактор, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності, – сказав він.

Президент наголосив, що це те, на що Україна звертає увагу не лише з початку повномасштабного вторгнення РФ, але з 2014 року, коли Росія проігнорувала міжнародне право.

Зараз дивляться

– 2014 рік став поворотним моментом. Тоді в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським Боїнгом – Росія уникнула негайної й відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв’язки зі світом. Тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться. Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі, – пояснив він.

Володимир Зеленський зауважив, що український народ об’єднав вільний світ не просто навколо боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є сучасна свобода.

– Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу. Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, і щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україна працює над цими змінами на системному рівні.

Президент наголосив, що про безпеку, зокрема й України, мають чути усі країни світу, особливо в країнах Азії, Африки, Тихоокеанських державах та країнах Латинської Америки.