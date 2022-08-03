Серпень, 03 в 8:45

Російська армія провела безуспішні наступи на північний схід і на північний захід від Харкова. Також намагалася штурмувати на північний захід від Слов’янська і на схід від Сіверська.

Карта бойових дій в Україні на 03.08.2022

Ворог намагався штурмувати наші підрозділи в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, проте отримав відсіч та відійшов.

Група загарбників намагалася вести розвідку південніше Мазанівки, але знову без успіху – ЗСУ окупантів виявили та знешкодили.

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На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Поблизу Сіверська, Серебрянки та Григорівки противник гатить зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків.

На Бахмутському напрямку ворог артилерією обстрілював поблизу населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я наші збройні сили завдали потужного вогневого удару та змусили окупантів відступити.

На Авдіївському напрямку ворог намагався покращити своє тактичне положення, проте без успіху – із втратами відійшов.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 161 добу.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ

Фото: ISW