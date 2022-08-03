“Контрабанда зброї”: як Україна відбила інформаційний удар Росії

Серпень, 03 в 14:55

Росія веде проти Україну не лише повномасштабну війну, а й інформаційну. Тому надання нашій країні сучасного озброєння неабияк занепокоїло РФ.

Ключовим меседжем кремлівської інформаційної кампанії стало поширення наративу про нібито нецільове використання зброї, її контрабанду і продаж у треті країни.

А додатковим поштовхом для росіян стала внутрішня американська активність, пов’язана з контролем за наданим озброєнням та фінансами.

Зараз дивляться

Центр контент-аналізу провів дослідження і з’ясував, за допомогою яких каналів Росія намагалася просувати відповідні меседжі в Україні. У Центрі нагадали, що заклики створити механізм контролю за зброєю, яка постачається в Україну, почали фіксувати на початку липня.

Передусім до цього президента США Джо Байдена закликала конгресменка Вікторія Спартц, яка стала основною комунікаторкою подібних меседжів в українському медіапросторі.

Російські та проросійські Telegram-канали миттєво підхопили наратив і спробували дати йому хід. Зрештою, в ЗМІ почали з’являтися спростування існування проблеми з боку представників ЄС, НАТО і США.

Фото: Центр контент-аналізу

Кульмінація припала на заяви речника ЄС Петера Стано про відсутність проблем з контролем за зброєю та самої проблеми незаконного обігу зброї. Після розлогих інтерв’ю міністра оборони України Олексія Резнікова іноземним виданням атака остаточно почала сходити нанівець.

Тему наявності “контрабанди зброї” в Україні як системного явища вносили в інформпростір російські та проросійські акаунти соцмереж – часом із кількасоттисячною авдиторією.

Згодом до поширення меседжів про контрабанду й західних інспекторів долучились анонімні Telegram-канали.

Але дослідження показало, що інформаційна атака не змогла перекинутися на традиційні українські медіа: там перевагу мали спростування від низки вітчизняних та закордонних чиновників.

Фото: Центр контент-аналізу

І ЄС, і США, і НАТО, і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк з Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним – усі в один голос заявляли, що проблем немає, система контролю за озброєнням надійно функціонує, а спекуляції на темі контрабанди – це елемент російської пропаганди.

Загалом у Центрі контент-аналізу дійшли висновку, що російські наративи не набули поширення в українських традиційних медіа, хоча мали певний успіх у соцмережах.

Нагадаємо, на початку липня американська конгресменка Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у зв’язках із Росією, і вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї.

Але реакція на такі заяви була швидкою як з боку України, так і наших партнерів. Так, міністр оборони Олексій Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї.

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для контролю за використанням західного озброєння. Зі свого боку апарат Ради нацбезпеки та оборони спільно з Міноборони запустили систему моніторингу постачання озброєння.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на тлі звинувачень ініціював створення комісії для контролю надходжень зброї.

У Пентагоні також заявили, що не бачать ознак того, що ЗСУ використовують зброю не за призначенням. Про довіру до Києва повідомив і Європол.

Джерело: Центр контент-аналізу