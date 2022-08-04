Серпень, 03 в 21:12

Україна готова до відправлення наступних кораблів із агропродукцією, якщо в цей процес не втрутиться Росія та не порушить домовленості.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу у Києві.

Він нагадав, що Україна стала першою із усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання усіх пунктів.

Зараз дивляться

– Ми неухильно й надалі виконуватимемо ці домовленості. Це вигідно українським фермерам, це вигідно українській економіці, і це вигідно світу, – сказав міністр.

Він наголосив, що саме Україна зараз у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування та від голоду в окремих країнах.

– Наступні кораблі вже готові до відправлення, вони вирушатимуть із портів, які беруть участь у зерновій ініціативі відповідно до узгодженого графіка. Сподіваємося, що все працюватиме і РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували ці домовленості, які були так важко досягнуті за посередництва ООН та Туреччини, – сказав міністр Кулеба.

Він наголосив, що станом на зараз домовленості, досягнуті в межах так званої зернової ініціативи, виконуються.