Серпень, 03 в 20:25

Російська Федерація грубо порушує три основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький під час відкриття 10-ї Оглядової конференції із зазначеного Договору, що проходить у Нью-Йорку з 1 по 26 серпня.

У повідомленні МЗС зазначається, що значна кількість делегацій, що беруть участь у конференції, зокрема з країн ЄС, а також США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Гватемала – жорстко засудили російське військове вторгнення та погрози з боку Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї, а також обстріли і захоплення українських ядерних об’єктів.

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Особливу увагу приділяється окупації Росією найбільшої в Європі – Запорізької атомної електростанції.

Глава делегації України Точицький у своєму виступі привернув увагу до погроз з боку Кремля щодо використання ядерної зброї, які супроводжуються відповідними закликами з боку російських державних ЗМІ.

Точицький наголосив, що на сьогодні Росія, як ядерна держава, грубо порушила усі три “стовпи” ДНЯЗ:

щодо ядерного роззброєння (через неспровокований розвиток потенціалу для завдання ядерних ударів),

ядерного нерозповсюдження (через розширення географії розгортання ядерної зброї у зв’язку з окупацією Криму)

мирного використання атомної енергії (через захоплення українських ядерних об’єктів).

– При цьому акцентовано на першому в історії факті перетворення цивільних ядерних об’єктів у військові цілі та плацдарм для російської армії, – зазначається у повідомленні МЗС.

Заступник міністра зауважив, що світ зіштовхнувся з проявами ядерного тероризму, що спонсорується ядерною державою.

Він наголосив на необхідності вжиття дієвих спільних заходів з метою уникнення глобальної атомної катастрофи, серед яких – закриття повітряного простору над українськими атомними станціями, надання нашій державі систем протиповітряної оборони, притягнення країни-агресора до відповідальності за її злочинну діяльність.

У МЗС додали, що “значна кількість делегацій”, які взяли участь у заході на високому рівні, висловили підтримку Україні та засудила брутальну діяльність російської сторони, пов’язану з обстрілами і захопленням ядерних об’єктів на українських територіях, насамперед Запорізької АЕС.

Окремо наголошувалося на небезпеці таких дій і ризику провокування ядерної катастрофи глобального масштабу, а також необхідності негайного припинення Росією вказаної діяльності.