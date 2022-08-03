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Факти / Україна

Удар ЗСУ по ешелону ворога серйозно пошкодив залізницю до Криму – розвідка Британії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Удар ЗСУ по ешелону ворога серйозно пошкодив залізницю до Криму – розвідка Британії
Фото: Pixabay

Внаслідок потужного удару Збройними силами України по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області залізничне сполучення, яке з’єднує Херсон з окупованим Кримом, швидше за все залишиться у робочому стані.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

У відомстві вважають, що росіяни відремонтують залізничну гілку протягом кількох днів. Але все ж таки ця ділянка залишиться вразливим місцем для постачання російських військ з Криму.

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У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що поромну переправу, яку РФ нещодавно встановила замість пошкодженого Антонівського мосту для використання в цивільних цілях, швидше за все використовуватимуть для перекидання військ та матеріально-технічного постачання.

Зазначається, що різко зросте кількість мирних жителів, які намагаються залишити Херсон та його околиці через бойові дії.

ISW

Крім того, у регіоні посилюється нестача продовольства. А це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути.

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Раніше в ЗСУ підтвердили, що завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами та живою силою окупантів поблизу станції Брилівка на Херсонщині.

Джерело: UK Ministry of Defence

Фото: ISW

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